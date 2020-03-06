Таблетки Нимесулид – препарат, обладающий противовоспалительной активностью. Его нередко используют при болевых синдромах различного происхождения, при выраженных воспалительных реакциях. Инструкция по применению препарата Нимесулид сравнительно несложная, но с ней следует ознакомиться перед тем, как начинать курс приема средства.

Состав препарата

В состав таблетки Нимесулид входит одноименное действующее вещество, обладающее противовоспалительными свойствами. Дополнительные компоненты помогают сохранять форму препарата, увеличивают срок его годности. К ним относят:

стеарат магния;

макрокристаллическую целлюлозу;

лактозный моногидрат;

тальк и др.

Таблетки расфасованы производителем в блистеры по 10 штук. Сами блистеры помещаются в картонную упаковку для удобства транспортировки.

Формы выпуска и производители

На сегодняшний день существует всего 5 форм выпуска Нимесулида. Это:

Таблетки; Растворимые таблетки; Порошок, предназначенный для изготовления суспензии; Сироп; Мазь.

У таблеток Нимесулид существует только один вариант дозировки 100 мг. То же касается растворимых таблеток и сиропа.

Несколько фармацевтических компаний занимается выпуском препарата Нимесулид на рынок. Среди них:

РеплекФарм;

Тева;

Дарница;

Панацея Биотек;

Фармако и др.

Терапевтическое действие

В состав препарата в качестве основного действующего вещества входит нимесулид – нестероидное противовоспалительное средство. Компонент оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, антиагрегантное действие, а также способствует снижению температуры.

Нимесулид способен не только ингибировать Циклооксигеназу-2, но и тормозить синтез простогландинов в очаге воспаления.

Препарат не ингибирует циклооксигеназу-1, а также не влияет на простогландины в здоровых тканях, благодаря чему вызывает меньшее количество побочных эффектов.

Показания, противопоказания и побочные действия

Таблетки Нимесулид, как и любое лекарственное средство, обладают своими показаниями, противопоказаниями и побочными действиями. Ознакомиться с ними можно в инструкции по применению Нимесулида.

Показания Противопоказания Побочные действия Остеоартроз, ревматоидный артрит и другие патологии костной системы Непереносимость ацетилсалициловой кислоты или других НПВС Головокружения, головные боли, нервозность, энцефалопатия Миалгии, заболевания мышечной системы, вызывающие болевой синдром Эрозии желудочно-кишечного тракта, активные желудочно-кишечные кровотечения Зуд, сыпь, усиление потоотделения, дерматит, отечность лица Бурсит Гемофилия, различные нарушения в свертывающей системе крови, активные кровотечения в любых органах и тканях Приступы тошноты, рвоты, диареи, боли в животе, способствование развитию язвы желудка, желудочно-кишечному кровотечению Боли послеоперационного или посттравматического происхождения Почечная и печеночная недостаточность в фазе декомпенсации Отеки, задержка мочи, почечная недостаточность, гематурия Альгодисменорея у женщин Гиперкалиемия Гепатит, повышение печеночных проб Зубные боли Беременность, возраст до 12 лет, период лактации Эозинофилия, панцитопения, тромбопения Головные боли различного происхождения Алкоголизм, наркомания Обострение бронхиальной астмы, нечеткость зрения и др.

Нимесулид – препарат, способный вызывать серьезные побочные эффекты, а также имеющие множество противопоказаний. Перед его применением важно консультироваться с врачом!

Инструкция по применению

Инструкция по применению препарата Нимесулид не представляет сложностей. Ее необходимо тщательно изучить, чтобы понимать, в какой дозировке давать лекарство пациенту, чего ожидать от применения препарата.

Общие рекомендации

Важно с осторожностью применять Таблетки Нимесулид у пациентов, имеющих в анамнезе заболевания желудочно-кишечного тракта. Также пациентам с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные средства необходимо соблюдать осторожность, так как аллергическая реакция не исключена.

Стоит контролировать дозу Нимесулида у пациентов с нарушениями функции печени и почек. При пожилом возрасте коррекция дозы обычно не требуется.

Алкоголь и Нимесулид не сочетаются между собой. Прием одновременно и того и другого провоцирует гепатотоксическую реакцию.

Влияние Нимесулида на управление транспортными средствами не изучалось, а потому врачи рекомендуют соблюдать осторожность в этот период.

Дозировка и режим приема

Препарат Нимесулид предназначен для приема внутрь, если речь идет о таблетках. Взрослым и детям старше 12 лет рекомендовано пить по 1 таблетке дважды в сутки. Длительность терапии не должна превышать 10 дней. По возможности рекомендуется переход с двукратного приема на однократный. Порошок для приготовления суспензии растворяют в 80-100 мл воды. Рекомендуемая доза – 1 пакетик дважды в день, что эквивалентно 200 мг действующего вещества. Мазь Нимесулид рекомендуют наносить на болезненную область 3-4 раза в сутки. После применения рекомендуется тщательно мыть руки.

Нимесулид для детей

Официальная инструкция по применению Нимесулида запрещает использование лекарственного средства для детей младше 12 лет. Детям старше 12 лет рекомендованы те же дозировки, что и взрослым.

В некоторых случаях врач может пренебречь инструкцией, рекомендуя препарат под свою ответственность. В этом случае доза рассчитывается, исходя из рекомендации 1,5 мг\кг.

Аналоги лекарства

Существует множество аналогов Нимесулида как по составу, так и по эффекту. Препарат является популярным НПВС, а потому его выпускам занимается большое количество фармакологических компаний.

По действующему веществу

Таблетки Нимесулид имеют множество аналогов по действующему веществу. Это значит, что в состав медикаментов, несмотря на отличие в названиях, входит нимесулид. Показания, противопоказания и рекомендации по применению аналогичны оригинальному препарату. Существуют следующие аналоги по действующему веществу:

Нимесил;

Нимулид;

Нимика;

Флолид;

Найсулид;

Найз и др.

По эффекту

Аналоги по эффекту Нимесулида обладают противовоспалительными эффектами, однако имеют в составе другое действующее вещество. Самые популярные НПВС, похжие на Нимесулид по эффекту, это:

Ибупрофен – препарат с одноименным действующим веществом в составе, отличается тем, что его можно использовать в беременность и лактацию по рекомендации врача;

Налгезин – средство, имеющие в составе напроксен, отличается хорошей переносимостью и биологической доступностью;

Кетонал – основное действующее вещество кетопрофен, обладающий способностью снижать выделение различных медиаторов воспаления.

Даже если показания, противопоказания и побочные эффекты аналогичны, при заменен Нимесулида на другой НПВС рекомендуется советоваться с врачом!

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Нимесулид – популярное НПВС как среди врачей, так и среди пациентов. Доктора отмечают его эффективность в борьбе с различными болевыми синдромами, воспалительными процессами. Также врачи отмечают, что препарат хорошо переносится, широко распространен в аптеках и доступен для покупки.

Пациенты также отмечают эффективность лекарства. Дополнительно в отзывах встречаются упоминания о хорошей переносимости медикамента, отсутствии побочных эффектов или минимальном их проявлении.

Где купить Нимесулид?

Средняя цена на 20 таблеток Нимесулида в аптеках России колеблется от 150 до 300 рублей, в зависимости от аптечной сети, фирмы-производителя и города. Упаковка порошка для приготовления суспензии на 10 пакетиков будет стоить от 180 до 250 рублей. Цена мази составляет от 100 до 250 рублей.

Видео о приеме препарата

Выводы

Нимесулид – простое в применении и эффективное лекарство из группы НПВС. При соблюдении мер предосторожности и инструкции по применению медикамент обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, хорошо переносится.